Rugby Champions Cup : suivre Leinster / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Champions Cup – Leinster / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 2 mai 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec les demi-finale de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, le RC Toulon affronte Leinster.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h50, coup d’envoi à 16h.







Publicité





La demi-finale de Champions Cup entre Leinster et Toulon, disputée cet après-midi à l’Aviva Stadium de Dublin, s’annonce comme un choc majeur du rugby européen. Le club irlandais, quadruple vainqueur de la compétition, part favori à domicile et vise une nouvelle finale après plusieurs échecs récents à ce stade. Porté par des cadres comme Caelan Doris ou Jamison Gibson-Park, Leinster mise sur sa puissance collective et son expérience des grands rendez-vous pour faire la différence.

En face, Toulon arrive en outsider ambitieux mais dangereux. Triple champion d’Europe, le RCT s’appuie sur un effectif expérimenté et une dynamique solide en Champions Cup, malgré une saison plus irrégulière en Top 14. Les Varois espèrent créer l’exploit face à une équipe qu’ils ont souvent dominée historiquement, dans un match qui promet intensité, engagement physique et spectacle offensif pour une place en finale.



Publicité





Leinster / Toulon, compositions des équipes

Le XV de départ de Leinster : 15.Keenan ; 14.T. O’Brien, 13.Ringrose, 12. Henshaw, 11. Ioane ; 10.H. Byrne, 9.Gibson-Park ; 7.Van der Flier, 8.Doris (cap.), 6.Conan ; 5.Ryan, 4.McCarthy ; 3. Clarkson, 2.Sheehan, 1. Porter.

Remplaçants : 16.Kelleher, 17. Cahir, 18. Slimani, 19. Soroka, 20. Penny, 21.McGrath, 22. Prendergast, 23. Osborne.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle, 11. Tuicuvu ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Ollivon, 8. Shioshvili, 6. Kpoku ; 5. Ribbans (cap.), 4. Mézou ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Brennan, 18. Gigashvili, 19. Halagahu, 20. Mercer, 21. Serin, 22. Abadie, 23. Ferté.

Leinster / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Leinster / Toulon, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.