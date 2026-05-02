Ligue 1 : Nantes / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 2 mai 2026 – Nantes / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Début de la 32ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui se déplace à Nantes.





Un match à suivre ce samedi à 15h en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le match de Ligue 1 entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, disputé cet après-midi à la Beaujoire, s’annonce crucial dans cette fin de saison. Les Canaris, actuellement en grande difficulté, jouent leur survie dans l’élite après une série de mauvais résultats et une place de relégable qui les met sous forte pression.



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En face, Marseille vise une qualification européenne et aborde cette rencontre avec le statut de favori malgré une dynamique irrégulière. Les Phocéens, encore en course pour le top 4, doivent impérativement prendre des points face à une équipe nantaise en perte de confiance. Un duel à fort enjeu donc, entre une équipe qui lutte pour se maintenir et une autre qui espère accrocher l’Europe, dans un contexte tendu et décisif.

Nantes / Marseille – Composition des équipes

🔵 Nantes (composition probable) : Carlgren – Guilbert, Yousuf, Cozza, Machado – Sissoko, Kaba, Coquelin, Lepenant – Abline, Ganago

🔵 Marseille (composition probable) : De Lange – Nnadi, Balerdi, Medina, Emerson – Vermeeren, Højbjerg – Greenwood, Timber, Traoré – Aubameyang

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Nantes / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 15h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Nantes / Marseille, 32ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.