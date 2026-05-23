Rugby Champions Cup : suivre la finale Leinster / Bordeaux en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Champions Cup – Leinster / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 23 mai 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby s’achève ce week-end avec la grande finale de l’Investec Champions Cup. Les français tenants du titre, Bordeaux-Bègles, affrontent les irlandais de Leinster Rugby.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h10, coup d’envoi à 15h45.







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Ce samedi, l’Union Bordeaux-Bègles retrouve le Leinster en finale de Champions Cup à Bilbao, dans un choc qui oppose le champion d’Europe en titre à l’une des références historiques du rugby. Portée par sa ligne arrière spectaculaire et des joueurs comme Matthieu Jalibert, Maxime Lucu ou Damian Penaud, l’UBB rêve de conserver sa couronne face à une province irlandaise revancharde, finaliste malheureuse à plusieurs reprises ces dernières années.



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En face, le Leinster arrive avec toute son expérience et une énorme envie de mettre fin à huit ans sans sacre européen. Les Irlandais misent sur leur puissance collective, leur défense agressive et leur maîtrise tactique pour contrer la créativité bordelaise. Entre l’efficacité clinique du Leinster et le rugby flamboyant de l’UBB, cette finale s’annonce comme l’un des grands rendez-vous européens de la saison.

Leinster / Bordeaux-Bègles, compositions des équipes

Le XV de départ de Leinster : 15. Hugo Keenan ; 14. Tommy O’Brien, 13. Gary Ringrose, 12. Robbie Henshaw, 11. Rieko Ioane ; 10. Harry Byrne, 9. Jamison Gibson-Park ; 7. Josh Van Der Flier (cap.) 8. Caelan Doris, 6. Jack Conan ; 5. James Ryan, 4. Joe McCarthy ; 3. Dorian Clarkson, 2. Dan Sheehan, 1. Andrew Porter.

Remplaçants : 16. Ronan Kelleher, 17. Paddy McCarthy, 18. Tadhg Furlong, 19. Diarmuid Mangan, 20. Max Deegan, 21. Luke McGrath, 22. Ciaran Frawley, 23. Jamie Osborne.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Salesi Rayasi ; 14. Pablo Uberti, 13. Damian Penaud, 12. Yoram Moefana, 11. Louis Bielle-Biarrey ; 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu (cap.) ; 7. Cameron Woki, 8. Marko Gazzotti, 6. Pierre Bochaton ; 5. Adam Coleman, 4. Boris Palu ; 3. Carlü Sadie, 2. Maxime Lamothe, 1. Jefferson Poirot.

Remplaçants : 16. Gaëtan Barlot, 17. Ugo Boniface, 18. Ben Tameifuna, 19. Cyril Cazeaux ou Lachlan Swinton, 20. Bastien Vergnes-Taillefer, 21. Temo Matiu, 22. Arthur Retière, 23. Hugo Reus.

Leinster / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 15h10.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Leinster / Bordeaux-Bègles, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.