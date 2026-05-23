Ici Tout Commence spoilers : Lionel méconnaissable, Tom ment, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 25 au 29 mai 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 25 au 29 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut vous dire que la semaine à venir va être marquée par Lionel, qui aux côtés du chef Péniac, va être méconnaissable… Manipulé, Lionel va renoncer à ses convictions et Olivia va être inquiète pour lui. Après avoir dérapé suite à l’échec de son essai pour le Raisonnance, Lionel tombe sous la coupe de Péniac. Cuisiner de la viande ne le dérange plus, ses proches s’inquiètent.

Pendant ce temps là, alors que Tom accueille sa marraine, il enchaine les mensonges… Et à l’hôtel Jourdain, Coline décide de jouer les cupidons.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 (épisode 1443) : Dos au mur, Lionel peut compter sur le Chef Péniac. Loup est aux petits soins pour Joséphine. Ismaël se montre très présent pour Bianca.

Mardi 26 mai 2026 (épisode 1444) : Olivia, inquiète, voit Lionel s’éloigner de ses convictions. Avec Noé, Bérénice se fait passer pour ce qu’elle n’est pas. Léonard met en place un stratagème fou pour Bianca.

Mercredi 27 mai 2026 (épisode 1445) : Lionel tourne le dos à tout ce qu’il connait. Constance et Carla sont prêtes à tout pour retenir Noé. Auprès de sa marraine, Tom ment sur son identité.

Jeudi 28 mai 2026 (épisode 1446) : Avec le Chef Péniac, Fleur se méfie. À l’Hôtel Jourdain, Coline joue à Cupidon. Face aux mensonges de Tom, Solal et Jasmine enfoncent le clou.

Vendredi 29 mai 2026 (épisode 1447) : Le Chef Péniac part à la chasse aux sorcières. À l’Hôtel Jourdain, Coline s’emballe… pour pas grand-chose. Dos au mur, Tom doit choisir : mentir ou assumer.



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VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 25 au 29 mai 2026

vidéo à venir

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