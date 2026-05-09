50mn Inside du 9 mai 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 9 mai 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







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50mn Inside du 9 mai 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🕺 L’actu : plongée au cœur de la folie autour de Michael Jackson, une icône qui continue de fasciner des millions de fans à travers le monde et dont le biopic cartonne au cinéma.

💪 En coulisses : immersion dans l’univers exigeant et spectaculaire du concours Miss bikini fitness, entre préparation intense, discipline et dépassement de soi.



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🎤 Le portrait : Enora Malagré se livre sans filtre dans des confidences touchantes et sincères sur son parcours et sa vie personnelle.

🌞 La story : retour sur le triomphe du grand come-back de la comédie musicale « Le Roi Soleil », qui séduit une nouvelle génération de spectateurs.

50mn Inside du 9 mai 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✈️ Le document : Carthagène, les Caraïbes version colombienne ! Une destination touristique devenue un Eldorado pour des Français en quête d’une nouvelle vie. Comment réussir le grand saut ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.