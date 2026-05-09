Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre Ecosse / France en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre Ecosse / France en direct, live et streaming. Place au rugby à la suite du Tournoi des Six Nations féminin à suivre ce soir sur France 2. Les Bleues se déplacent en Ecosse.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h ce samedi 9 mai 2026. Coup d’envoi à 17h15.







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Le XV de France féminin dispute aujourd’hui un match important face à l’Équipe d’Écosse féminine de rugby à XV, à Édimbourg, dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des Six Nations féminin 2026. Invaincues depuis le début de la compétition avec trois succès bonifiés, les Bleues veulent poursuivre leur parcours parfait afin de terminer le tournoi la semaine prochaine contre l’Angleterre.

Face à elles, l’Écosse tentera de rebondir après une campagne compliquée, mais les Françaises arrivent avec confiance et ambition sous les ordres de François Ratier.



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Ecosse / France, composition des équipes

Le XV de départ de l’Ecosse : à venir

Le XV de départ de la France : 15. Barrat ; 14. Grando, 13. Rousset, 12. T. Feleu, 11. Murie ; 10. Arbez, 9. Bourdon-Sansus ; 7. M. Feleu (cap.), 8. Champon, 6. Escudero ; 5. Fall-Raclot, 4. Soqeta ; 3. Khalfaoui, 2. Lazarko, 1. Brosseau.

Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Mwayembe, 18. Deshaye, 19. Cissokho, 20. Zago, 21. Berthoumieu, 22. Chambon, 23. Queyroi.

Ecosse / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

Ecosse / France, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.