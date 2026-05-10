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66 minutes du 10 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 10 mai 2026, sommaire

🔐 Cambriolages : déjà à l’heure d’été

À l’approche des vacances estivales, la crainte des cambriolages refait surface chez de nombreux Français. En 2025, près de 212 000 logements ont été victimes d’une effraction en France. Malgré une baisse de 3 % sur un an, cela représente encore un cambriolage toutes les deux minutes et demie. Un chiffre qui alimente un marché de la sécurité en plein essor. Alarmes connectées, caméras intelligentes, détecteurs de mouvement, brouillard anti-intrusion, télésurveillance ou encore sociétés de gardiennage : les solutions se multiplient pour tenter de rassurer les particuliers. Certains propriétaires vont même jusqu’à confier leur maison à des inconnus chargés d’y séjourner pendant leur absence.

💉 Lifting : la nouvelle obsession des jeunes

Chez les jeunes générations, l’apparence occupe une place de plus en plus importante. Entre selfies, filtres Snapchat et photos retouchées sur Instagram, beaucoup s’habituent à des visages lisses et parfaits… au point de vouloir leur ressembler dans la vraie vie. Conséquence : les moins de 35 ans représentent désormais une clientèle majeure pour les chirurgiens esthétiques. Même si certaines opérations coûtent plusieurs milliers d’euros, de nombreuses patientes sont prêtes à investir pour paraître plus jeunes… et récolter davantage de likes. Enquête sur cette génération qui cherche à défier le temps avant même d’en ressentir les effets.



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🍷 Château Belmar : du rififi dans les vignes

Investir dans le vin tout en mêlant passion et rentabilité : la promesse semblait idéale. Pourtant, pour cent cinquante épargnants, l’aventure “Château Belmar” aurait viré à l’arnaque. Présenté comme un futur grand cru capable de rivaliser avec les plus prestigieuses appellations, le projet cacherait en réalité une vaste escroquerie. Plus de 7 millions d’euros auraient été collectés auprès d’investisseurs, souvent des seniors, séduits par des avantages fiscaux et une rémunération en bouteilles. Entre train de vie luxueux et passé judiciaire chargé, le couple à l’origine de l’affaire est aujourd’hui poursuivi pour fraude et escroquerie. Que s’est-il réellement passé derrière ce placement qui a tourné au vinaigre ?

🌊 Marrakech : le nouveau royaume des parcs aquatiques

Soleil généreux, toboggans géants, piscines immenses et buffets à volonté… Et si les prochaines vacances familiales rimaient avec sensations fortes sans exploser le budget ? À l’occasion des ponts de mai et des vacances de Pâques, les parcs aquatiques attirent déjà les familles. Mais à Marrakech, l’expérience prend une toute autre dimension. Hôtels équipés de toboggans spectaculaires, formules tout compris et animations à longueur de journée : entre deux baignades, les visiteurs peuvent aussi flâner dans les souks, partir en quad dans le désert ou profiter de soirées marocaines typiques. Le tout à des tarifs souvent très compétitifs. Dépaysement, confort et loisirs XXL : une formule qui séduit de plus en plus de voyageurs.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Dior, Orient Express : Yannick Alléno, un chef haute-couture

Haute gastronomie, raffinement extrême et expériences exclusives : Yannick Alléno s’impose comme l’une des figures majeures de la scène culinaire mondiale. Avec Monsieur Dior, son adresse prestigieuse installée avenue Montaigne à Paris, il obtient une nouvelle étoile en un temps record et confirme son rang parmi les plus grands chefs français. Fort de dix-huit étoiles, il porte l’excellence gastronomique française bien au-delà des frontières.

Très recherché par les grandes maisons de luxe comme LVMH, il imagine des tables d’exception pour Dior, Cheval Blanc ou encore le légendaire Orient Express. À travers chacune de ses créations, il impose une cuisine exigeante et inventive, conçue comme une véritable pièce de haute couture. Produits d’exception, sauces travaillées avec précision, dressages sophistiqués : chaque assiette est pensée comme une expérience sensorielle unique et mémorable. En cuisine, des brigades hautement qualifiées orchestrent avec minutie ce spectacle gastronomique destiné à une clientèle en quête d’émotions rares.

Plus qu’un chef étoilé, Yannick Alléno est devenu une véritable signature du luxe à la française, où chaque détail transforme le repas en un instant d’exception.