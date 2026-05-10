Les Enfants de la Télé du 10 mai 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Publicité





Les Enfants de la Télé du 10 mai 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 10 mai : les invités

Ce dimanche, place à un numéro exceptionnel à l’occasion des 70 ans du concours Concours Eurovision de la chanson. Aux commandes de cette soirée placée sous le signe de la musique, de la nostalgie et des souvenirs télévisés, Faustine Bollaert accueillera plusieurs invités passionnés par l’univers de l’Eurovision.

Autour de la table : le chanteur Monroe, le musicien et chroniqueur André Manoukian, l’ancienne Miss France Élodie Gossuin ainsi que Marie Myriam, dernière représentante française à avoir remporté le célèbre concours européen.



Publicité





Entre archives cultes, prestations mémorables, anecdotes inédites et fous rires, cette émission spéciale reviendra sur les moments les plus marquants de l’histoire de l’Eurovision. Une soirée festive et pleine d’émotion qui promet de faire chanter et voyager les téléspectateurs à travers sept décennies de télévision et de musique.