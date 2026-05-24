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66 minutes du 24 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 24 mai 2026, sommaire

⚠️ Attention, pickpockets !

Téléphone subtilisé dans le métro, portefeuille envolé au Champ-de-Mars, papiers disparus en quelques secondes : chaque année, des dizaines de milliers de vols à la tire sont signalés dans la capitale. Contrairement aux idées reçues, les touristes ne sont pas les seules cibles. De plus en plus organisés, les pickpockets redoublent d’ingéniosité. Face à ce phénomène, certains passent à l’action. Christian, lui, traque les voleurs à la tire en caméra cachée et n’hésite pas à utiliser peinture ou spray au poivre, avec des méthodes qui divisent. Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour se protéger : sacs sécurisés, portefeuilles renforcés ou encore sacoches antivol connaissent un véritable succès.

✂️ Millimetro : le barbier des stars

À seulement 25 ans, Kevin Lima, plus connu sous le nom de Millimetro, s’est imposé comme l’un des barbiers les plus recherchés du football et du rap français. Dans les hôtels de luxe comme dans les villas privées, son talent est devenu incontournable dès qu’il s’agit d’image et de style. Désiré Doué, Vitinha ou encore plusieurs figures du rap font désormais partie de ses prestigieux clients. Issu d’une famille modeste de Seine-et-Marne et entièrement autodidacte, il a ouvert trois salons en seulement trois ans, remporté plusieurs compétitions et créé sa propre académie de formation.



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🚗 Doublette : ils roulent avec votre plaque

Recevoir des amendes pour des infractions que l’on n’a jamais commises : c’est la mésaventure vécue par des milliers d’automobilistes français victimes de la « doublette ». Cette arnaque consiste à reproduire la plaque d’immatriculation d’un autre véhicule afin d’échapper aux radars, péages et contrôles routiers. Résultat : les contraventions sont envoyées au véritable propriétaire de la plaque. Le phénomène prend une ampleur alarmante avec plus de 20 000 cas recensés l’an dernier par la gendarmerie.

🔥 Les rois de la plancha ont leur coupe du monde

Conviviale, ensoleillée et synonyme de cuisine saine, la plancha séduit de plus en plus de foyers français. Aujourd’hui, près d’un Français sur trois en possède une et le marché dépasse les 350 millions d’euros par an. Dès l’arrivée des beaux jours, les ventes explosent, aussi bien en magasin qu’en ligne, avec certains modèles vendus à plus de 2 000 euros. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’entreprise pionnière Le Marquier continue de défendre son savoir-faire français. Pour faire de la plancha un véritable art culinaire, la marque organise même son propre championnat du monde à Hossegor, dans les Landes.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Canal du Midi : soleil, écluses et bonne cuisine

Entre Toulouse et la Méditerranée, le Canal du Midi déroule ses 240 kilomètres de paysages paisibles, entre berges ombragées, écluses chargées d’histoire et art de vivre unique. Chaque été, de nombreuses familles choisissent d’y embarquer à bord de pénichettes pour une croisière de plusieurs jours au fil de l’eau. Inutile d’avoir un permis bateau : quelques heures suffisent pour apprendre à naviguer, accoster et franchir les écluses en toute simplicité. Une escapade dépaysante, accessible à tous et riche en souvenirs. Tout au long du parcours, guinguettes, restaurants gourmands et terrasses ensoleillées invitent à faire étape. Cassoulet, poissons grillés et vins du Languedoc accompagnent les voyageurs dans une véritable aventure gastronomique. Certaines adresses au bord de l’eau sont même devenues des incontournables de l’été. Loueurs de bateaux, restaurateurs, artisans ou guides touristiques : toute l’économie locale profite de cette voie d’eau emblématique. Pour certains, le charme du canal a été si fort qu’ils ont choisi d’y changer de vie pour ne plus jamais le quitter.

Soleil, liberté, convivialité et bons plans : bienvenue sur le canal du bonheur.

Des coulisses en effervescence aux trottoirs mythiques de la Croisette, plongée dans un univers où se mêlent glamour, stress, éclats de rire et émotions fortes.