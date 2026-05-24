« Un dimanche à la campagne » du 24 mai 2026 : l’émission déprogrammée, quand reviendra Frédéric Lopez ?

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Les fidèles de « Un dimanche à la campagne » vont devoir patienter plusieurs semaines avant de retrouver le rendez-vous dominical de Frédéric Lopez sur France Télévisions. En effet, l’émission est déprogrammée dès ce dimanche en raison de la diffusion du tournoi de Roland-Garros.











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Comme chaque année, le célèbre tournoi de tennis monopolise une grande partie des antennes de France Télévisions pendant toute la quinzaine parisienne. Conséquence : Un dimanche à la campagne disparaît temporairement de la grille des programmes de France 2.

Les téléspectateurs ne retrouveront donc plus les échanges intimistes et les confidences des invités de Frédéric Lopez pendant toute la durée de Roland-Garros.

Bonne nouvelle toutefois pour les fans de l’émission : le programme fera son retour à l’antenne le dimanche 14 juin, à son horaire habituel sur France 2.



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D’ici là, France Télévisions proposera une couverture exceptionnelle de Roland-Garros avec les plus grandes affiches du tournoi et les meilleurs joueurs du circuit mondial.