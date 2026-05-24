Les Enfants de la Télé du 24 mai 2026 : l’émission déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?

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Les téléspectateurs de « Les Enfants de la télé » devront patienter avant de retrouver leur rendez-vous du dimanche sur France 2. L’émission présentée par Faustine Bollaert est déprogrammée dès ce dimanche en raison de la diffusion du tournoi de Roland-Garros.











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Comme chaque année, France Télévisions bouleverse sa grille des programmes pour laisser une large place au célèbre tournoi parisien. Les après-midis et débuts de soirée seront ainsi consacrés aux matchs et aux émissions spéciales autour de Roland-Garros.

Conséquence directe : « Les Enfants de la télé » disparaîssent temporairement de l’antenne pendant toute la durée de la compétition.

Les amateurs d’archives télé, de séquences cultes et d’anecdotes sur les stars devront donc attendre quelques semaines avant de retrouver l’ambiance conviviale de l’émission dominicale.



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Le retour des Enfants de la télé est d’ores et déjà programmé pour le dimanche 14 juin sur France 2, avec de nouveaux invités autour de Faustine Bollaert.