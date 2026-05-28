« A quel prix ? » : nouveau numéro du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6 (28 mai 2026)

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« A quel prix ? » du 28 mai 2026 – Ce jeudi soir sur M6 Julien Courbet présente un nouveau numéro inédit du magazine « A quel prix ? ».





A découvrir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur M6+







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« A quel prix ? » du 28 mai 2026 : présentation

Julien Courbet et son équipe reviennent pour se pencher sur une question qui concerne tous les consommateurs : les petits prix valent-ils vraiment le coup ? Acheter un appartement aux enchères, passer la nuit dans un hôtel autonome, choisir des lunettes à bas prix ou encore tenter une greffe capillaire low-cost… ces offres séduisantes tiennent-elles réellement leurs promesses ? Sont-elles fiables ? Peuvent-elles rivaliser avec des produits ou services plus haut de gamme ? Et surtout, permettent-elles de faire de vraies économies ?

Analyses en laboratoire, comparatifs, enquêtes sur le terrain : les experts de l’émission passeront au crible ces produits et services du quotidien, toujours dans une ambiance conviviale et avec un objectif clair : défendre le pouvoir d’achat des Français.



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Nouveauté cette saison : dans sa supérette, Olivier Dauvers dévoilera les pièges et fausses bonnes affaires à éviter au rayon « petits prix » des supermarchés.

Invité exceptionnel de l’émission, le médecin généraliste Pascal Goncalves partagera également ses conseils et astuces pour consommer malin… et en toute sécurité.

L’équipe d’experts

Avec Olivier Dauvers, Sandra Viricel, Martial You, Romain Lanéry, Élodie Gossuin et, en invité, Pascal Goncalves.