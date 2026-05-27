Top Chef : qui a été éliminé en quart de finale ce 27 mai 2026 ? Qui sont les demi-finalistes ? (résumé + replay)



Publicité





Ce mercredi soir, les téléspectateurs de Top Chef ont assisté à un quart de finale particulièrement intense sur M6. Ils n’étaient plus que quatre candidats encore en lice pour espérer décrocher une place en demi-finale : Alexys, Aboubakar, Victor et Viviana. Deux épreuves redoutables les attendaient, avec à la clé une qualification… ou une élimination aux portes du dernier carré.











Publicité





Une soirée décisive

Pour cette soirée décisive, les candidats ont d’abord dû relever un défi aussi technique qu’engagé : sublimer du pain rassis. Un produit du quotidien souvent oublié, que les chefs devaient transformer en véritable création gastronomique. Une épreuve placée sous le signe de l’anti-gaspillage, où créativité et maîtrise étaient indispensables pour séduire le jury.

Les candidats ont ensuite affronté une seconde épreuve particulièrement vertigineuse : imaginer une assiette entièrement construite autour d’une seule texture. Un exercice complexe, jugé par un quatuor prestigieux composé des chefs Marcel Ravin, Dimitri Droisneau, Alan Taudon et du chef pâtissier Michael Bartocetti.

À l’issue des dégustations, Alexys s’est imposé comme le premier qualifié de la soirée grâce à ses performances remarquées. Viviana a ensuite validé à son tour son ticket pour la demi-finale, suivie de Victor, qui a réussi à convaincre le jury dans la dernière ligne droite.



Publicité





Aboubakar éliminé

Malgré un beau parcours dans la compétition, Aboubakar a finalement été éliminé aux portes de la demi-finale. Une sortie forcément difficile pour le candidat, qui aura marqué cette saison par sa créativité, sa générosité et sa détermination.

Ils ne sont désormais plus que trois à pouvoir prétendre au titre de Top Chef : Alexys, Viviana et Victor. La demi-finale promet déjà une bataille culinaire de très haut niveau sur M6.

Rendez-vous le mercredi 3 juin à 21h10 sur M6 pour suivre la demi-finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.