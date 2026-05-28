Envoyé Spécial du 28 mai : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)

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Envoyé Spécial du 28 mai 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







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Envoyé Spécial du 28 mai 2026 : les reportages

🎤 Chantal Goya, l’enfance d’une vie

Figure incontournable de la chanson pour enfants, Chantal Goya célèbre cette année cinquante ans de carrière. Derrière les personnages mythiques de Marie-Rose, Bécassine ou encore Pandi-Panda, se cache une femme née à Saïgon sous le nom de Chantal de Guerre. Pendant plusieurs semaines, les équipes d’ »Envoyé spécial » ont suivi cette artiste infatigable de 83 ans, depuis les coulisses du Palais des congrès jusqu’aux rues de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, où elle revient pour la première fois sur les traces de son enfance. Ce voyage profondément personnel mêle souvenirs, émotion et transmission familiale. Ce portrait inédit retrace également l’incroyable longévité d’un phénomène unique de la chanson française, imaginé avec son mari Jean-Jacques Debout. Comment Chantal Goya parvient-elle encore à séduire plusieurs générations, des enfants aux grands-parents ? Le reportage revient aussi sur les périodes plus difficiles de sa carrière : revers professionnels, tempêtes médiatiques et problèmes financiers, autant d’épreuves qui n’ont jamais entamé sa volonté de continuer à monter sur scène.

📡 5G : les antennes de la colère

Toujours plus nombreuses, plus hautes et plus proches des habitations, les antennes relais suscitent de plus en plus de tensions. Il y a encore dix ans, ces pylônes étaient souvent éloignés des zones habitées. Désormais, ils s’installent parfois à quelques mètres des maisons, provoquant colère et incompréhension chez les riverains. En France, on compterait aujourd’hui près de 72 000 pylônes, soit deux fois plus qu’il y a quinze ans. À Saintigny, dans le Perche, les habitants se mobilisent contre la construction d’un pylône de 212 mètres de haut, plus élevé que la tour Montparnasse, alors qu’un autre pylône similaire se trouve déjà à moins d’un kilomètre. Derrière cette multiplication des installations se cache une guerre féroce entre opérateurs et géants des télécommunications, chacun cherchant à gagner des parts de marché. En Alsace, la commune de Heiligenberg a même basculé en zone blanche après le démontage soudain d’une immense antenne relais. En ville aussi, les antennes installées sur les toits d’immeubles alimentent régulièrement les polémiques. Habitants et élus locaux se retrouvent ainsi au cœur d’un affrontement qui soulève de nombreuses questions : quels sont les effets potentiels des ondes sur la santé ? Les normes en vigueur sont-elles suffisantes ? Cette enquête s’intéresse aux dérives possibles d’une bataille commerciale qui se joue juste au-dessus de nos têtes.



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🌍 Espagne : des papiers pour tout le monde ?

L’Espagne a récemment adopté un décret ouvrant la voie à la régularisation de 500 000 sans-papiers, à la suite d’une importante pétition citoyenne. Face au vieillissement de sa population et à un taux de fécondité parmi les plus faibles d’Europe, le pays a choisi de miser sur l’immigration afin de répondre au manque de main-d’œuvre et soutenir son économie. Cette politique migratoire, qui tranche avec les choix de nombreux pays européens, suscite cependant de vifs débats. Alors que plusieurs États renforcent leurs conditions d’accès au territoire, l’Espagne fait le pari inverse en facilitant l’intégration des travailleurs étrangers. Une stratégie qui divise autant qu’elle interroge sur l’avenir des politiques migratoires en Europe.