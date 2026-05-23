Alain Prost victime d’un violent home-jacking en Suisse : que s’est-il passé ?

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La légende française de la Formule 1 Alain Prost a été victime d’un spectaculaire home-jacking à son domicile de Nyon, en Suisse, dans la matinée du 19 mai 2026. Selon les révélations publiées par le média suisse Blick, plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans la propriété de l’ancien pilote avant de s’en prendre physiquement à la famille.











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D’après les premiers éléments, les faits se sont déroulés vers 8h30. Les malfaiteurs auraient pénétré de force dans la villa du quadruple champion du monde de F1. Pris par surprise, Alain Prost aurait été légèrement blessé à la tête au cours de l’agression.

Toujours selon le média suisse, l’un des fils de l’ancien pilote aurait été contraint, sous la menace, d’ouvrir le coffre-fort familial. Les braqueurs se seraient ensuite emparés de plusieurs objets de valeur avant de prendre la fuite. Le montant exact du préjudice n’a pas encore été communiqué, mais Alain Prost est connu pour son lien étroit avec le monde de la haute horlogerie de luxe, notamment avec la marque Richard Mille.

Après l’attaque, un important dispositif policier a été déployé dans la région de Nyon. La police cantonale vaudoise, accompagnée de brigades cynophiles et de la police scientifique, a lancé des recherches. Les autorités suisses privilégieraient la piste de gangs organisés opérant entre la Suisse et la France.



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Le parquet vaudois a ouvert une enquête judiciaire, même si les autorités restent très discrètes sur l’affaire à ce stade. Selon Blick, Alain Prost aurait quitté rapidement la Suisse après les faits pour rejoindre Dubaï, où il séjourne régulièrement.

Cette affaire relance également les inquiétudes autour de la multiplication des home-jackings visant des personnalités fortunées.