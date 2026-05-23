Véronique Sanson hospitalisée d’urgence : qu’arrive-t-il à la chanteuse obligée d’annuler un concert ?

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La chanteuse Véronique Sanson a été hospitalisée d’urgence ce samedi 23 mai 2026 à la suite d’une “infection respiratoire aiguë”, selon un communiqué transmis par son entourage. Cette hospitalisation a entraîné l’annulation immédiate de son concert prévu au festival Art Rock, à Saint-Brieuc, où elle devait lancer sa tournée des festivals d’été.











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D’après les informations relayées par plusieurs médias, l’état de santé de l’artiste de 77 ans a nécessité une prise en charge rapide à l’hôpital. Son service de presse évoque une décision prise sur avis médical afin de lui permettre de se reposer et de recevoir les soins nécessaires.

Les autres dates de concerts prévues dans les prochaines semaines — notamment à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange — sont pour le moment maintenues, même si l’évolution de son état de santé sera surveillée de près par ses médecins et son équipe.

Ces dernières années, Véronique Sanson avait déjà évoqué plusieurs soucis de santé. Soignée pour un cancer de l’amygdale en 2018, elle avait aussi été hospitalisée pour une pneumonie en 2024. Lors d’une interview accordée à l’émission Sept à Huit en 2025, la chanteuse confiait souffrir d’arthrose et d’arthrite, des douleurs qui compliquent notamment sa pratique du piano.



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L’annonce de cette hospitalisation a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans ont adressé leurs messages de soutien à l’artiste emblématique de la chanson française.