Alexandra Ehle du 12 mai 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 3

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Alexandra Ehle du 12 mai 2026 – Ce mardi soir sur France 3, c’est un épisode inédit de la série Alexandra Ehle qui vous attend.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







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« Alexandra Ehle du 12 mai 2026, votre épisode « La petite guerrière »

Alors qu’elle dispute une partie de mini-golf avec Ludivine, Alex reçoit un appel d’Antoine : la police vient de découvrir le corps d’une jeune femme à la peau brune marquée d’innombrables cicatrices. Il s’agit de Marie Toihiry, une funambule de 20 ans qui a passé une grande partie de son enfance à l’hôpital, luttant contre la maladie. Mais pour Alex, ces cicatrices cachent bien plus qu’un lourd passé médical. Aux côtés d’Antoine, elle se lance dans une enquête pour percer le mystère de la guérison inexpliquée de Marie… avant de comprendre les circonstances troublantes de sa mort brutale.

Le casting

Avec Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Quentin Baillot (Louis Pincé)



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Et avec Marie-Julie Baup (Ariane), Chloé Lambert (Eva Leroux), Pascale Mariani (Pauline Berger), Loïc Suberville (Jordan Chastain)…