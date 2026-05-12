Koh-Lanta du 12 mai 2026 : les destins liés, 2 éliminations ce soir ! (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 11 du mardi 12 mai 2026 – Après l’élimination de Guillaume la semaine dernière, place à l’épisode 11 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 11

Place à la redoutable épreuve des destins liés ! Désormais, tout se joue en duo : on gagne ensemble, on perd ensemble. Une règle qui risque de faire exploser les alliances entre anciens rouges et jaunes. Et ce soir, ce sont bien deux aventuriers qui quitteront l’aventure. Qui sera associé à qui ? Les stratégies pourraient bien voler en éclats !

Pour le jeu de confort, la récompense s’annonce dingue pour le binôme vainqueur de l’épreuve de la corde : partir sur une île, manger une langouste, un gratin de patates douces, ou encore un dessert à base de banane, caramel et chocolat ! Et pour l’immunité, une épreuve avec un guide et un aveugle les attend. Il va falloir s’écouter et se faire confiance.



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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 11 du 12 mai