« Bob Marley : one love » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (12 mai 2026)

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« Bob Marley : one love » au programme TV du mardi 12 mai 2026 – Ce soir M6 vous propose le film inédit « Bob Marley : one love ».


A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.

« Bob Marley : one love » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (12 mai 2026)
© 2023 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.


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« Bob Marley : one love » : l’histoire

L’auteur-compositeur-interprète jamaïcain Bob Marley parvient à surmonter de nombreux obstacles pour s’imposer comme l’une des plus grandes icônes du reggae dans le monde. Entre combats personnels et engagements sociaux, il forge un style musical novateur qui dépasse les frontières et marque durablement les esprits. Porté par sa passion pour la musique et ses convictions, il compose des chansons devenues mythiques, dont l’héritage continue d’influencer des générations entières.

Le casting

Avec Kingsley Ben-Adir (Bob Marley), Lashana Lynch (Rita Marley), James Norton (Chris Blackwell), Tosin Cole (Tyrone Downie), Umi Myers (Cindy Breakspeare), Anthony Welsh (Don Taylor)


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VIDEO « Bob Marley : one love », la bande-annonce

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