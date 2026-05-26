Alexandra Ehle du 26 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3

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Alexandra Ehle du 26 mars 2026 – Ce mardi soir sur France 3, votre série Alexandra Ehle passe en mode rediffusions. Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







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« Alexandra Ehle du 26 mars 2026, vos épisodes ce soir

« Message pour l’éternité » : Une momie inconnue est découverte dans les réserves du musée archéologique de Bordeaux. Les analyses révèlent qu’il s’agit de François Von Kert, éminent archéologue et président de l’université de lettres de Bordeaux, porté disparu depuis plus de deux mois. Lors de l’autopsie, Alex, épaulée par Paolo, un séduisant spécialiste de la momification, met au jour une méthode d’embaumement d’une précision remarquable, témoignant de la maîtrise d’un véritable expert des rites funéraires de l’Égypte antique. Très vite, une question obsède Alex : pourquoi le meurtrier a-t-il choisi un procédé aussi complexe et risqué pour dissimuler le corps, alors même qu’il pouvait laisser des traces ADN compromettantes ? Quelle folie — ou quelle obsession — a pu le pousser à agir ainsi ?

« La peste » : Le corps d’un homme est retrouvé au port de plaisance de Bordeaux. Un détail glaçant intrigue immédiatement les enquêteurs : la victime est morte de la peste. En menant ses investigations, Alexandra découvre qu’il ne s’agit en rien d’une contamination accidentelle. Le meurtrier se cache manifestement dans l’entourage proche de la victime. Pour élucider cette affaire, Alexandra devra plonger au cœur d’un lourd secret familial et démêler les fils d’une tragédie intime.



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