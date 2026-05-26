Rendez-vous en terre inconnue du 26 mai : ce soir Stéphane De Groodt chez les Wauja (vidéo)

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Rendez-vous en terre inconnue du 26 mai 2026 – Ce mardi soir sur France 2, Laury Thilleman présente un nouveau numéro de « Rendez-vous en terre inconnue » avec Stéphane De Groodt chez les Wauja.





A suivre dès 21h10 sur France 2 bien sûr mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







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Rendez-vous en terre inconnue du 26 mai 2026 : demandez le programme

Pour ce nouveau numéro de « Rendez-vous en terre inconnue », Laury Thilleman embarque Stéphane De Groodt pour une aventure humaine hors du commun au cœur du Brésil. Leur destination : le sud de l’Amazonie, à la rencontre des Wauja, peuple emblématique du Xingu, l’un des derniers territoires indigènes préservés au monde et modèle de résistance pour de nombreuses communautés autochtones.

Pendant deux semaines, Laury et Stéphane ont partagé le quotidien des habitants du village d’Ulupuwene. Entre agriculture et pêche, les Wauja perpétuent un lien profond avec la nature tout en s’adaptant aux réalités modernes. En cette période de l’année, les familles se consacrent notamment à la récolte du manioc et à la rénovation des vastes maisons traditionnelles coiffées de toits en herbes sauvages.



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Depuis toujours, la communauté d’Ulupuwene veille sur les terres ancestrales des Wauja. Face aux menaces grandissantes qui pèsent sur leur territoire convoité, les habitants résistent sans relâche. Défendre leur terre est devenu, au fil du temps, une véritable raison d’être.

Vivre à leurs côtés, c’est aussi découvrir une culture profondément marquée par les traditions, le respect des ancêtres et des esprits de la forêt. Habituellement rythmée par les chants et les danses célébrant leurs origines, la vie du village a pourtant été bouleversée par un événement tragique survenu quelques jours avant l’arrivée de Laury et Stéphane. Malgré le deuil et le recueillement, la communauté a tenu à les accueillir avec une immense générosité, leur ouvrant les portes de leurs maisons et de leur intimité avec pudeur, douceur et humour.

Au cœur de paysages mêlant savanes et forêts traversées de rivières, Laury et Stéphane ont découvert un peuple résilient et profondément uni. Une communauté solidaire, portée par une bienveillance rare, où chacun semble avancer au rythme d’un même battement de cœur.

EXTRAIT VIDÉO Stéphane De Groodt chez les Wauja