« Mariés au premier regard » spoiler : un divorce à venir la semaine prochaine, de qui s’agit-il ? Réponse !



Publicité





Alors que le 14ème épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine ? On vous en dit plus en avant-première !











Publicité





Dans l’épisode 15 lundi prochain sur M6, c’est la fin pour Mélanie et Antoine. Avant même le bilan, ils vont décider de discuter et crever l’abcès. Ils décident de divorcer ! Mélanie est très triste et finit en larmes.

A l’inverse, tout va bien pour sa soeur, Lucile, toujours très amoureuse d’Alex. De leur côté, Laury et Antonin sont plus amoureux que jamais et finissent cette saison en couple.

Pour Jenna et Laurent, c’est l’heure du bilan devant les expertes. Et ils décident de rester mariés et pensent même à vivre ensemble ! On va même découvrir que 9 mois après le bilan, ils sont toujours mariés.



Publicité





Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 18 mai pour suivre l’épisode 13 de « Mariés au premier regard » !