Audiences 10 mai 2026 : « La nuit du 12 » en tête devant « L’idée d’être avec toi »

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Audiences 10 mai 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir la rediffusion du film « La nuit du 12 », qui a intéressé 3,11 millions de téléspectateurs pour 17,3% de pda.





C’est devant France 2 avec avec le film inédit « L’idée d’être avec toi », qui a été suivi par 2,20 millions de téléspectateurs pour 12,7% de pda.







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Audiences 10 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de la série « Inspecteur Barnaby », qui a été suivie par 2,19 millions de téléspectateurs pour 11,7% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,73 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie