The Voice : un talent de l’équipe de Tayc dénonce un montage « arrangé » après les battles

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La polémique enfle autour de la nouvelle version des battles de « The Voice, la plus belle voix ». Après la prise de parole remarquée de Yanis Si Ah, un autre talent de l’équipe de Tayc a décidé de révéler les coulisses de son départ de l’émission.





Samedi soir sur TF1, les téléspectateurs ont découvert l’une des dernières battles de la soirée. Au montage, Laurent et Maisha semblaient avoir été éliminés lors des qualifications, tandis que Rody et Mickaelle s’affrontaient ensuite sur scène. Une battle remportée par Mickaelle.







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« Je suis parti de moi-même »

Mais selon Laurent, la réalité serait bien différente : « J’ai gagné les qualif mais je suis parti de moi-même » a-t-il déclaré dimanche en story sur Instagram.

Le jeune artiste a pris la parole après la diffusion de l’émission. Actuellement à Montréal, il explique ne pas avoir pu regarder le programme en direct, avant de découvrir ce qui avait été montré à l’écran.



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« Guys, j’ai pas pu regardé l’émission je suis à Montréal mais on m’a dit que on voit que je suis éliminé. »

Laurent affirme pourtant ne pas avoir été éliminé pendant les qualifications : « Pour vous expliquer un peu, j’ai gagné les qualif mais je suis parti de moi même juste après car on m’imposais une chanson que je n’aimais pas. »

Selon lui, la production aurait ensuite dû modifier le montage afin d’assurer la continuité de l’émission.

« Mais TF1 pour continuer le programme ont dû monter une séquence disant que j’avais perdu. » a-t-il expliqué.

Malgré ses révélations, le talent assure ne pas vouloir créer de polémique avec la production de The Voice. Il reconnaît être parti soudainement et comprend la difficulté pour les équipes de gérer la situation : « Sincèrement, je suis parti d’un coup et TF1 ils ont fait comme ils pouvaient pour continuer le programme« .

Laurent admet toutefois avoir pensé que les raisons de son départ seraient expliquées aux téléspectateurs : « Je pensais qu’ils allaient expliquer les choses mais je comprends aussi leur manière de gérer le truc« .

Une nouvelle controverse autour des battles

Cette saison des battles suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La nouvelle étape des « qualifications », diffusée sous forme de courts extraits avant chaque battle, est jugée frustrante par une partie du public et par plusieurs talents éliminés.

Les révélations de Laurent viennent ainsi relancer les critiques autour du montage et de la gestion de cette séquence inédite de The Voice.