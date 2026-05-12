Audiences 11 mai 2026 : « Meurtres au paradis » leader, « bref.2 » au plus bas

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Audiences 11 mai 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec un épisode inédit de la série « Meurtres au paradis », qui a rassemblé 3,57 millions de téléspectateurs pour 20,6% de pda.


C’est devant M6 avec la suite de la saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,91 million de téléspectateurs pour 11% de pda.

Audiences 11 mai 2026 : « Meurtres au paradis » leader, « bref.2 » au plus bas
Capture FTV


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Audiences 11 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « No Country for Old Men », qui a intéressé 1,72 million de téléspectateurs pour 11,2% de pda.

Catrastrophe pour TF1 avec la série « bref.2 ». Les trois derniers épisodes n’ont réuni que 1,13 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,7% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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