Audiences 19 mai 2026 : « Alexandra Ehle » leader devant « Koh-Lanta »

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Audiences 19 mai 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode inédit de la série « Alexandra Ehle », qui a captivé 3,86 millions de téléspectateurs pour 23,2% de pda.


C’est loin devant TF1 avec l’épisode 12 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,55 millions de téléspectateurs pour 15% de pda.

Audiences 19 mai 2026 : « Alexandra Ehle » leader devant « Koh-Lanta »
Crédits photo : France Télévisions


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Audiences 19 mai 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le documentaire inédit « Secrets de la science : sommes-nous seuls dans l’Univers ? », qui a intéressé 1,38 millions de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Arnaques ! », qui a été suivi hier soir par 1,14 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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