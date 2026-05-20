Ici tout commence du 20 mai : Bianca embrasse Loup, Lionel au plus mal (résumé + vidéo épisode 1440 en avance)

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Ici tout commence du 20 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1440 – Les choses vont se corser pour Loup ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, juste après que Joséphine lui ait fait une déclaration, Bianca va l’embrasser !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 20 mai – résumé de l’épisode 1440

À l’Institut, Hector confie à Clotilde qu’enseigner lui apporte plus qu’ouvrir un restaurant. Bianca, toujours harcelée à l’internat et en ligne, accepte de s’installer temporairement chez les Armand. Joséphine, désormais prête pour une relation, avoue ses sentiments à Loup. Mais plus tard, Bianca embrasse Loup…

À l’hôtel Jourdain, Jeanne tente de convaincre sa mère de laisser Hector vivre sa vie. De son côté, Hector partage un moment détendu avec Mehdi et Anouk en cuisine.



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Tom veut candidater pour gérer le restaurant éphémère cet été, ce qui motive aussi Lionel. Mais l’arrivée surprise de leur père, en difficulté financière après la perte de son job, ravive les tensions familiales. Jaloux de la complicité de Fleur et Malik autour de leur projet de podcast, Lionel s’en prend à eux… Il est mal et finit par s’excuser auprès de Fleur, qui accepte d’arrêter le projet et propose de l’aider financièrement.

Enfin, Gaspard pousse César à bout en cours pour provoquer une réaction. César finit par s’imposer calmement, mais découvre ensuite que Coline était complice du plan, ce qui le blesse profondément.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier face à son clone ? (vidéo épisode du 22 mai)

Ici tout commence du 20 mai 2026 – extrait vidéo

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