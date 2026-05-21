Ici tout commence du 21 mai : Hector dévoile ses sentiments à Anouk mais... (résumé + vidéo épisode 1441 en avance)

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Ici tout commence du 21 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1441 – Hector va enfin dévoiler ses sentiments à Anouk cet après-midi dans votre série « Ici tout commence ». Mais Castelmont lui propose un poste permanent dans son école…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 21 mai – résumé de l’épisode 1441

À l’Institut, Bianca confie à Ismaël qu’elle a embrassé Loup mais ignore ce qu’il ressent. Plus tard, Joséphine lui révèle qu’elle a elle aussi déclaré ses sentiments à Loup. Gênée, Bianca décide finalement de prendre ses distances et prétend à Loup que leur baiser ne signifiait rien, afin de le laisser vivre son histoire avec Joséphine.

À l’hôtel Jourdain, Hector apprend qu’Étienne Castelmont lui propose un poste permanent si son échange se passe bien. Andréa avoue être à l’origine de cette recommandation pour voir son fils enfin heureux, ce qui touche Hector. Il finit par avouer ses sentiments à Anouk, qui l’embrasse sans lui avoir parlé du poste…



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De son côté, Carla réalise que certains élèves se rapprochent de Noé uniquement parce qu’il est le fils de Teyssier. Quand Tom tente de profiter de cette proximité pour son projet de restaurant éphémère, Noé comprend qu’elle avait raison et le vit mal.

Tom annonce à Lionel que Claire et Olivia cherchent un second pour le Résonance. Lionel abandonne alors le restaurant éphémère pour tenter sa chance et obtient un entretien dès le lendemain. Enfin, Fleur confie à Zoé qu’elle continuera son podcast avec Malik en secret afin d’éviter une nouvelle crise de jalousie de Lionel.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : un gros coup dur pour Lionel ! (vidéo épisode du 23 mai)

Ici tout commence du 21 mai 2026 – extrait vidéo

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