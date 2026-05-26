Audiences 25 mai 2026 : « L’été 36 » en tête devant « Meurtres au paradis »

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Audiences 25 mai 2026 – C’est TF1 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences lundi soir avec sa série inédite« L’été 36 », qui a réuni 3,35 millions de téléspectateurs pour 21,3% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.


C’est loin devant France 2 avec un épisode inédit de la série « Meurtres au paradis », qui a rassemblé 2,58 millions de téléspectateurs pour 15,1% de pda.

Audiences 25 mai 2026 : « L'été 36 » en tête devant « Meurtres au paradis »
Capture TF1


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Audiences 25 mai 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,75 million de téléspectateurs pour 10,2% de pda.

Echec pour France 3 avec la rediffusion du film « Délicieux », qui n’a intéressé que 1,30 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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