Gaël Monfils fait ses adieux à Roland-Garros dans une immense émotion (VIDÉOS)

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Cette fois, le rideau est tombé pour de bon. Dans une ambiance électrique sur le court Philippe-Chatrier, Gaël Monfils a disputé cette nuit le dernier match de sa carrière à Roland-Garros. Battu par Hugo Gaston au terme d’une night session intense et chargée d’émotion, en 5 sets, le Français a quitté la scène parisienne sous une immense ovation du public.











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Pendant plus de vingt ans, “La Monf” aura fait vibrer Roland-Garros grâce à son jeu spectaculaire, son charisme unique et sa relation si particulière avec le public français. Et après sa défaite face à Hugo Gaston, les organisateurs du tournoi lui avaient préparé un hommage à la hauteur de sa popularité.

Les spectateurs du Philippe-Chatrier ont d’abord pu revivre les plus grands moments de Gaël Monfils à Roland-Garros à travers une vidéo retraçant ses exploits et ses soirées mémorables Porte d’Auteuil. De ses premiers coups d’éclat à ses incroyables remontadas, les images ont replongé le public dans les temps forts de la carrière de l’un des joueurs français les plus aimés de sa génération.

Puis les messages vidéo se sont enchaînés. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont salué la carrière du Français, tout comme la nouvelle génération représentée par Arthur Fils, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Ses amis et compagnons de route Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ont également pris la parole pour rendre hommage à celui avec qui ils ont partagé tant d’années sur le circuit.

Très touché, Gaël Monfils n’a pas pu retenir son émotion au moment de prendre la parole devant un Philippe-Chatrier debout pour lui rendre un dernier hommage. Le Parisien a longuement remercié le public français pour son soutien indéfectible tout au long de sa carrière.

À 39 ans, Gaël Monfils tourne ainsi une immense page du tennis français. Plus qu’un joueur, c’est un véritable showman et un compétiteur hors norme qui quitte Roland-Garros, laissant derrière lui des souvenirs inoubliables et une relation unique avec le public parisien.