Koh-Lanta du 26 mai 2026 : qui va gagner le duel ? Qui sera éliminé ce soir dans l’épisode 13 ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 13 du mardi 26 mai 2026 – Après l’élimination de Hugo lors du conseil la semaine dernière, place à l’épisode 13 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 13

Hugo a été éliminé au conseil mais il a tiré la relique du destin du duel. Ce soir, on va découvrir qui il a choisi de défier et on assistera à leur duel. Hugo va-t-il réussir à se sauver ? C’est la dernière chance pour les ex jaunes !

De son côté, Daniel s’est mis beaucoup d’aventuriers à dos et ça pourrait bien lui coûter sa place.



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Pour celui ou celle qui remportera le jeu de confort ce soir, la récompense est incroyable : nager avec des tortues ! Et un grand classique de Koh-Lanta les attend : le parcours en 5 étapes.

VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 13 du 26 mai