Plus belle la vie spoiler : Zoé révèle un secret, Emma fait une annonce choc ! (27 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 27 mai 2026 – Zoé va révéler son secret à Aya et Jules demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode du mercredi 27 mai 2026, elle leur dit la vérité sur Romain et leur montre qu’elle a l’argent de Wolf !











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En effet, Zoé explique qu’elle avait découvert la vérité sur Romain et ses frères grâce à Louis. Et c’est elle-même qui a remplacé l’argent par des feuilles blanches avant de confronter Romain ! Mais elle a bien le million d’euros et comptent l’utiliser en partie pour rembourser les victimes du Renard.

Pendant ce temps là, au commissariat, Nebout parle à Christopher Wolf de la plainte d’Aya suite aux menaces de la veille. Il lui parle de ses parties clandestines de poker et menace de lui coller la brigade financière… Patrick exige que Wolf laisse Aya tranquille, ce dernier lui donne sa parole.



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Pour Baptiste, c’est la douche froide. Il confie à Chloé qu’il a toujours des sentiments pour Emma… Mais celle-ci coupe court quand elle voit qu’il espère qu’ils se remettent ensemble. Emma annonce à Baptiste que si elle est revenue à Marseille, c’est pour Mathis et pour qu’ils divorcent officiellement ! Baptiste est sous le choc !