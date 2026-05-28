« Balle perdue 2 » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (28 mai 2026)

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« Balle perdue 2 », c’est le film inédit qui vous attend ce jeudi 28 mai 2026 sur TF1. Un film signé Guillaume Pierret avec Alban Lenoir et Stefi Celma dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







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« Balle perdue 2 » : histoire

Pour retrouver Areski, son ennemi toujours en fuite, Lino surveille discrètement l’ancienne maison de ce dernier, où vivent encore sa femme et son fils. De son côté, Julia lui offre l’opportunité de rejoindre sa brigade. Mais un an plus tard, lorsqu’un ancien complice tente d’obtenir une remise de peine en échange d’informations, Lino prend une décision radicale : le kidnapper.

Avec : Alban Lenoir (Lino), Stefi Celma (Julia), Sébastien Lalanne (Marco), Jérôme Niel (Yann)



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Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Balle perdue 2 » c’est ce soir sur TF1 et TF1+.