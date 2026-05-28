« Meurtres en Berry » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (28 mai 2026)

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« Meurtres en Berry » au programme TV de ce jeudi 28 mai 2026 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la collection « Meurtres à… ». Au programme aujourd’hui, « Meurtres en Berry » avec Aurélien Wiik et Fauve Hautot.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais également avant-première puis en replay et streaming gratuit sur France.TV.







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« Meurtres en Berry » : l’histoire

Dans le bois de Chanteloube, le corps d’Antoine Noiret, célèbre professeur en oncologie, est retrouvé dans la Mare au Diable. Autour de la scène de crime, d’étranges symboles rituels laissent penser à un sacrifice perpétré lors d’un sabbat de sorcellerie. Crime ésotérique prémédité ou terrible dérapage au cours d’une manifestation artistique organisée par des habitants de la région ?

Chargé d’observer l’enquête, Basile Tissier, policier à Bourges, replonge malgré lui dans la campagne berrichonne de son enfance, qu’il avait quittée depuis longtemps. Ici, les croyances occultes, les magnétiseurs et les sorciers côtoient le quotidien, dans une atmosphère imprégnée de l’héritage de George Sand. Pour faire la lumière sur cette affaire troublante, il peut heureusement compter sur Solène Durel, médecin de campagne respectée, qui connaît intimement les habitants… et entretenait un lien particulier avec la victime.



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Casting : interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux : Aurélien Wiik (Basile Tissier), Fauve Hautot (Solène Durel), David Mora (Stéphane Beaumont), Boris Terral (Antoine Noiret), Julie-Anne Roth (Aline Mercier), Clarisse Lhoni-Botte (Anne Fauvel), Bérangère Mc Neese (Isabelle Servin).

« Meurtres en Berry », une enquête bien mystérieuse qui devrait vous tenir en haleine tout au long de la soirée.