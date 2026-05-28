Star Academy Tour : le concert annulé de Dijon ne sera finalement pas reporté

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Les fans de la Star Academy espéraient encore un report, mais la décision est désormais officielle. La production du Star Academy Tour a annoncé ce lundi que le concert prévu dimanche 17 mai à 20h au Zénith de Dijon, annulé quelques minutes avant le début du spectacle, n’aura finalement pas de nouvelle date.





Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la production explique ne pas avoir réussi à trouver une solution pour reprogrammer la représentation.







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« Malgré tous les efforts mis en œuvre pour trouver une solution de report, nous sommes au regret de vous informer que le concert du Star Academy Tour 2026, initialement prévu le dimanche 17 mai à 20h est définitivement annulé. Nous partageons avec toute l’équipe votre déception »

Cette annulation faisait suite à l’indisponibilité de plusieurs artistes, pour raisons médicales. Bastiaan avait notamment annoncé quelques jours avant le concert son absence après une blessure survenue lors du tournage de Fort Boyard, tandis qu’Anouk avait révélé être malade et dans l’incapacité d’assurer le spectacle.



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L’annonce de cette annulation définitive risque de décevoir encore davantage les nombreux fans présents dimanche soir au Zénith de Dijon, certains ayant fait le déplacement de très loin pour assister au concert.

La production a toutefois confirmé que les détenteurs de billets seront intégralement remboursés. Les modalités de remboursement devraient être communiquées prochainement par les points de vente habituels.