« Renaud, à coeur perdu » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (12 mai 2026)



Publicité





« Renaud, à coeur perdu » au programme TV du mardi 12 mai 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Renaud, à coeur perdu ». À l’occasion de ses 50 ans de carrière, il retrace le parcours exceptionnel d’un artiste qui a mis sa vie en chansons, et ses chansons dans nos vies.





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Renaud, à coeur perdu » : présentation

Ce documentaire retrace le destin d’un enfant du baby-boom devenu l’un des chanteurs les plus populaires auprès des Français, un artiste qui, pendant plus de cinquante ans, a accompagné en musique les évolutions de la société française. À travers ses chansons, Renaud a su raconter à la fois l’intime, le collectif et le politique, construisant une œuvre profondément ancrée dans la mémoire populaire. Entre triomphes, blessures et renaissances, c’est aussi le portrait sensible d’un homme hors du commun.

Dans Renaud, à cœur perdu, l’homme derrière l’icône se dévoile grâce à des archives personnelles inédites et aux confidences rares de ses proches les plus intimes : Dominique, sa première épouse et mère de Lolita, son frère jumeau David, ainsi que son ami d’enfance et musicien de toujours. Entre récit personnel et grande histoire, le documentaire revient sur les combats, les passions et les succès de l’un des artistes les plus marquants de son époque.



Publicité





Avec une liberté de ton exceptionnelle, encouragée par le chanteur lui-même, ceux qui l’ont connu depuis toujours évoquent son parcours en chansons et mettent en lumière un Renaud plus intime, fragile et profondément émouvant. Au fil de ses plus grands titres et de ses engagements, se dessine le portrait d’un homme animé par une irrépressible envie de vivre, d’aimer et de chanter.