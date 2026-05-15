C à vous du 15 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 15 mai 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Conditions météorologiques instables : neige, grêle et pluie avant de fortes chaleurs. On en parle avec Laurent Romejko, journaliste météo et présentateur de « Météo à la carte » sur France 3.

🔵 Nantes : une fusillade sur fond de narcotrafic… Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, est l’invité de C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Thibault de Montalembert, Nicolas Maury, Fanny Sidney pour le film « Dix pour cent »

✨ Camille Cottin, Laure Calamy, Grégory Montel et Liliane Rovère pour le film « Dix pour cent »

✨ Artus, Franck Dubosc, Doria Tillier et Michel Leclerc pour le film “Le Caprice de l’enfant roi”

✨ Virginie Efira et Tao Okamoto pour le film japonais “Soudain”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 15 mai 2026 à 19h sur France 5.