Sept à Huit : Pascal Obispo se confie dans le Portrait de la Semaine ce 17 mai 2026

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Ce dimanche 17 mai, Pascal Obispo sera l’invité du « Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara dans le magazine d’information « Sept à Huit », diffusé à partir de 19h30 sur TF1.











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À l’occasion de la sortie de son nouvel album Héritage, l’artiste se confie dans un entretien intime tourné chez lui, au Cap Ferret et sur le bassin d’Arcachon, là où il a grandi et où il vit aujourd’hui loin du tumulte parisien.

Dans ce portrait signé Audrey Crespo-Mara, Pascal Obispo évoque notamment cet album de duos très personnel, enregistré avec plusieurs artistes disparus qui ont marqué sa vie et sa carrière. « La musique les maintient vivants », explique le chanteur, qui revient également sur les blessures de son enfance, l’absence de son père, le rôle essentiel de son arrière-grand-mère ainsi que la disparition d’amis proches.

Le chanteur raconte aussi comment l’art-thérapie l’aide à avancer au quotidien. La musique, mais aussi la peinture, occupent une place centrale dans son équilibre personnel et sa reconstruction.



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Un portrait émouvant et sincère à découvrir ce dimanche 17 mai dans Sept à Huit sur TF1.