C à vous du 21 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 21 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Prix du carburant, nouveau « paquet d’aides », réforme des retraites, financement de la campagne du RN… Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale, est l’invité de C à Vous

🔵 Médicaments anti-obésité, quête de longévité : entre évolutions et dérives ? On en parle avec Dr Jimmy Mohamed, médecin généraliste et animateur de l’émission « Le Mag de la Santé », du lundi au vendredi à 13h35 sur France 5



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🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Monica Bellucci et Bastien Bouillon pour le film « Histoire de la nuit », en salle le 16 septembre

✨ Vincent Lacoste et Nadia Tereszkiewicz pour le film « Mariage au goût d’orange », en salle le 18 novembre

🎬 Simon Abkarian pour le film « La Bataille De Gaulle : l’âge de fer », en salle le 3 juin

✨ Agnes Jaoui et Claire Chust pour le film « L’objet du délit », en salle le 27 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 21 mai 2026 à 19h sur France 5.