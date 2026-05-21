Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan étrangle Margot, il menace Achille et… (épisode du 26 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1930 du 26 mai 2026 – Les choses vont prendre une tournure dramatique pour Margot dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, elle confie à Cécile qu’Atlan a tenté de l’embrasser la veille et qu’elle a décidé de ne plus le défendre.


Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan étrangle Margot, il menace Achille et... (épisode du 26 mai)
Capture FTV


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Mais quand Margot annonce sa décision à Raphaël Atlan, ce dernier commence à l’étrangler avant de procéder exactement comme avec Claudine il y a 25 ans ! Alors que la police a découvert que Fessard était un élève d’Atlan, ce dernier exige que Margot fouille dans les dossiers de sa soeur, la juge Alphand, afin de récupérer les coordonnées de la maîtresse du témoin ! Il menace de s’en prendre à son neveu, Achille !

Résultat, Margot cède au chantage d’Atlan… Alors qu’il est prêt à renverser Achille en voiture, Margot lui transmet les coordonnées demandées. Et le soir, Atlan est cagoulé quand il s’apprête à s’attaquer à la femme en question. Va-t-il la tuer ? Margot aura-t-elle ce nouveau meurtre sur la conscience ?

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