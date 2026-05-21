La meilleure boulangerie de France du 21 mai 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 21 mai 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Alors que c’est la dernière semaine avant la finale nationale, le jury poursuit son tour en Centre-Val-de-Loire





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 21 mai 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 27ème semaine de la saison, le jury est Centre-Val-de-Loire.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Brandon et Maud dans le Loir-et-Cher qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,1/10 (9,5/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 10/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie d’Alexandre et Melinda dans le Loir-et-Cher qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,3/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Nelson et Gaëlle dans le Loiret qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,7/10 (8/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine du 18 au 22 mai 2026

📅 Lundi 18 mai : La Pause Gourmande à Romorantin-Lanthenay (41) / Pains de 2 mains à Saint-Aignan (41)

📅 Mardi 19 mai : Maison Thierry à Amboise (37) / Boulangerie Patisserie Collet à Saint-Germain-des-Prés (45)

📅 Mercredi 20 mai : Farin’& Moi à Beaune-la-Rolande (45) / Thomas Bakery à La Riche (37)

📅 Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai : Chez Chouquette à Selles-sur-Cher (41) / O’Délices De Pailloux à Neuvy-Pailloux (36) / Aux 3 Choux à Saint-Amand-Montrond (18)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Centre-Val-de-Loire pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.