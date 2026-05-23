C à vous du 23 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 23 mai 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Edouard Philippe, ancien Premier ministre, maire “Horizons” du Havre et candidat à la Présidentielle 2027 est l’invité exceptionnel de C à vous

🔵 Accès aux soins : des délais d’attente records qui inquiètent les médecins. On en parle avec Martial Jardel, médecin et président de l’association Médecins Solidaires



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🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Alessandra Sublet pour sa bande-dessinée « Trois + deux = Fiiiiiiiive » (Éditions Dargaud)

🎥 Camille Chamoux pour son film « Anna et les enfants », en salle le 3 juin

🎶 Marine pour son album « Cœur maladroit »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 23 mai 2026 à 19h sur France 5.