Quelle époque du 23 mai 2026 : les invités ce soir sur France 2

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Quelle époque du 23 mai 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 22h50 sur France 2, juste après « Capitaine Marleau », ou sur france.tv pour le replay.







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Quelle époque du samedi 23 mai 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

🎤 Pascal Obispo, à l’occasion de son album “Héritage – Volume 2”



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🎟️ Paul Mirabel, à l’occasion de son spectacle au cinéma “Par amour” à partir du 28 mai

🗯️ François Ruffin, nous parlera de sa BD “Picardie Splendor – Les aventures de François Ruffin” chez Les Arènes BD

📗 Natacha Polony, nous parlera de son livre “La France corps et âme” aux Éditions Plon

📕 Patrick Cohen, nous parlera de son livre “Les Mystificateurs” aux Éditions Flammarion

📚 Philippe Boxho, nous parlera de sa BD “Post Mortem” et de son livre “La mort c’est ma vie” chez Kennes Éditions

📙 Pauline Clavière, à l’occasion de la sortie de son roman “Spécimen” aux Éditions Grasset

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 23 mai 2026 sur France.tv