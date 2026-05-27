La meilleure boulangerie de France du 27 mai : suite de la finale nationale, qui va se qualifier ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 27 mai 2026 – La semaine de finale nationale se poursuit ce soir pour Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais dans la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui ? Quels boulangers se qualifieront pour la suite de cette finale ?





Une émission à voir dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 27 mai 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Au départ de cette semaine de finale, sur tirage au sort, les jurés ont formé 4 poules de 7 boulangeries. Dans chaque poule, deux boulangeries se qualifieront pour la suite de la compétition.

🔵 Lundi, les 2 premières poules finalistes sont passées devant le jury. Dans la première, on s’affrontait sur le thème « un pain aux céréales d’exception » et la seconde sur « une pâtisserie boulangère à base de pâte à chou ». Ils avaient comme thème commun de devoir sublimer leur région ! Et seulement 4 se sont qualifiés pour la suite de cette finale nationale !

Se sont qualifiés dans la première poule : Pays de la Loire côté mer (Thomas et Maxime), et Bretagne côté Nor (Patrice et Lazzaro)

Et dans la seconde poule : les Landes et Pyrénées-Atlantiques (Baptiste et Timothé), et Poitou-Charente (Amaury et Timothé)



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🔵 Mardi, les 4 qualifiés de lundi se sont affrontés. Ils devaient faire une tourte salée. Un seul binôme s’est qualifié pour l’ultime épreuve de vendredi. Il s’agit de Baptiste et Timothé, représentants des Landes et Pyrénées-Atlantiques.

🔵 Mercredi, les 2 dernières poules vont entrer en compétition. Comme lundi, ils seront seulement 4 à se qualifier pour la suite.

La meilleure boulangerie de France, rappel de la présentation de la finale nationale

Après avoir parcouru les routes de France sur des milliers de kilomètres et dégusté des centaines de pains, viennoiseries, snacks et pâtisseries boulangères, le jury de La meilleure boulangerie de France a sélectionné 28 binômes de boulangers, dignes représentants de leur région, pour participer à la grande semaine finale du concours. Qui succédera à François, Timothée et leur équipe, vainqueurs de la saison 12 et fiers ambassadeurs de l’Isère et de l’Ardèche, en remportant le titre de Meilleur Boulanger de France ?