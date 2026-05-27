Roland Garros : Valentin Vacherot blessé, il déclare forfait !

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Coup dur pour Valentin Vacherot à Roland Garros. Le Monégasque a officiellement déclaré forfait avant son deuxième tour du tournoi parisien en raison d’une blessure au pied gauche.











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Vainqueur mardi du Français Thomas Faurel au terme d’un combat en quatre sets (6-3, 6-4, 3-6, 7-6), Vacherot était apparu très diminué physiquement durant la rencontre. Le 19e joueur mondial avait notamment fait appel au soigneur pendant le quatrième set pour une douleur au pied gauche.

En conférence de presse, le Monégasque avait déjà laissé entendre que son état physique n’était pas optimal : « Ce n’est pas parfait », avait-il reconnu après sa qualification. Des examens passés mercredi, dont une IRM, ont finalement poussé son entourage et le joueur à prendre la décision de ne pas poursuivre le tournoi.

Cette blessure n’est pas nouvelle pour Vacherot, déjà contraint de renoncer récemment au Masters 1000 de Rome afin de ménager son pied gauche.



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Son adversaire du deuxième tour, le Chilien Alejandro Tabilo, est donc qualifié sans jouer pour la suite du tournoi.