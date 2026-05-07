C à vous du 7 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 7 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 7 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


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🔵 Johnny Hallyday : les coulisses du biopic évènement. Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture de Paris Match, est l’invité de C à vous

🔵 L’exposition de Yann Arthus-Bertrand vandalisée après la victoire du PSG : le photographe prend la parole ce soir dans C à vous


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🔵 Affaire Epstein : les révélations du magazine Society. On reçoit Anthony Mansuy, grand reporter au magazine Society, et Emmanuelle Andreani, rédactrice en chef du magazine Society, qui publie l’enquête « Epstein – Ce que vous n’avez jamais lu »

🔵 Dans la suite de C à vous :
📖 Fabien Onteniente pour le livre “Alors on n’attend pas Fabien ?”
👉 Patricia Tourancheau pour le livre “Le casse du Louvre”, et Pierre-Stéphane Fort pour le Complément d’enquête “Musée du Louvre : dans les coulisses du casse du siècle”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 7 mai 2026 à 19h sur France 5.

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