Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann face à Guillaume, l’anniversaire de Sabine tourne au drame (épisode du 12 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1920 du 12 mai 2026 – Yann va revenir à Montpellier dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Et surprise, il est réintégré dans la police !











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Becker rend son arme et sa carte de police à Yann, qui s’en sort avec un blâme et une radiation de son tableau d’avancement.

Johanna l’appelle pour qu’il vienne récupérer des affaires qu’elle a retrouvé en faisant ses cartons : elle déménage ! Et quand Yann vient chez Johanna, c’est le choc quand Guillaume lui ouvre. Il comprend que Johanna a déjà refait sa vie, la douleur est vive. De son côté, Guillaume comprend que Johanna fait exprès de lui demander d’ouvrir…

C’est l’anniversaire de Sabine. Elle a réuni ses parents et on peut dire que c’est très tendu, à cause de l’enquête sur la mort d’Isaure et les soupçons sur Raphaël Atlan, que Claudine a fait innocenter il y a 25 ans. Au final, l’anniversaire tourne au drame : Clément et Claudine se disputent, Claudine finit par partir après avoir insulté Clément !



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Pendant ce temps là, l’enquête piétine. Rien ne permet de disculper Jérémy et Atlan. Ils restent tous les deux suspects, avec deux versions différentes. Cécile décide d’organiser une confrontation.

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