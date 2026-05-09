C à vous du 9 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 9 mai 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Russie, Chine, Trump : les ennemis de l’Occident décryptés par Frédéric Martel, auteur du livre : « Occidents : enquête sur nos ennemis » aux éditions Plon, ce soir dans C à vous

🔵 Rafle du « billet vert » : des clichés inédits exhumés 80 ans après les faits. Lior Lalieu (Mémorial de la Shoah) et l’historien Jean-Marc Dreyfus reviennent sur cette découverte exceptionnelle. Exposition à retrouver du 10 mai au 31 décembre 2026 au Mémorial de la Shoah



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Lio pour son album « Geoid party in the sky »

🎙️ Nathalie Levy pour son podcast « Générations »

📚 Aurélie Valognes pour son nouveau roman : « L’emerveillement » (JC Lattes)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 9 mai 2026 à 19h sur France 5.