Quelle époque du 9 mai 2026 : les invités ce soir sur France 2

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Quelle époque du 9 mai 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « Qui sera dans la lumière ? », ou sur france.tv pour le replay.







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Quelle époque du samedi 9 mai 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Muriel Robin, à l’occasion de son nouveau spectacle “Infiniment Robin”, au Théâtre Marigny à partir du 6 janvier 2027 et de son Molière d’Honneur, reçu mardi dernier



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➡️ Gérard Holtz et Julien Holtz, à l’occasion de la sortie du livre “Gueules du foot”, aux éditions Grund

➡️ Corinne Touzet, à l’occasion de la pièce “Le Duplex” au Théâtre de Paris à partir du 28 mai prochain

➡️ Prix Goncourt du premier roman 2026, Romain Lemire nous parlera de “Clément” (Le Cherche Midi), accompagné de ses frères, l’historien Vincent Lemire et le comédien Emmanuel Lemire

➡️ Hiba Tawaji et Ibrahim Maalouf, à l’occasion de leur album commun “À la Française”

➡️ Marine Barnerias nous parlera de la nouvelle émission “J’irai au bout de tes rêves” à partir du dimanche 17 mai sur France 2 et France Télévisions

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 9 mai 2026 sur France.tv