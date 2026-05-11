Ça commence aujourd’hui du 11 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 11 mai 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 11 mai 2026 à 13h55 « Profiter de la vie avant de perdre la vue » (rediffusion)

Dans ce numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui », présenté par Faustine Bollaert, les invités viennent raconter leur combat contre une maladie ou un handicap visuel qui menace progressivement leur vue. Face à cette épreuve, tous ont fait le choix de profiter intensément de chaque instant, de réaliser leurs rêves et de transformer leur quotidien en véritable leçon de courage et d’optimisme.

Voyages, défis personnels, projets de vie ou moments précieux en famille : malgré l’incertitude et la peur de perdre un jour la vue, ils refusent de renoncer au bonheur. Des témoignages bouleversants et inspirants qui montrent à quel point chaque instant peut devenir essentiel lorsque l’avenir est fragilisé.



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Un rendez-vous riche en émotion, entre confidences, résilience et incroyables leçons de vie, à découvrir dans ce nouveau numéro de « Ça commence aujourd’hui ».

Et à 15h : « Une rupture amoureuse leur a fait perdre la raison » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille trois invités dont la rupture amoureuse a provoqué une véritable descente aux enfers. Dépression, obsession, hospitalisation… Tous racontent avec émotion comment une séparation a bouleversé leur équilibre psychologique et leur vie entière.

Il y a 13 ans, Christophe est tombé fou amoureux d’une femme. Mais quelques jours avant le décès de sa mère, cette dernière le quitte brutalement. Anéanti par ces deux drames successifs, il sombre dans une profonde dépression qui entraînera plusieurs séjours en psychiatrie. Aujourd’hui encore célibataire, Christophe avoue avoir peur de retomber amoureux, malgré le poids de la solitude.

De son côté, Charlotte a vécu une rupture aussi soudaine qu’incompréhensible. Complètement dévastée, elle reconnaît avoir “pété un plomb” après la séparation. Pendant plusieurs mois, elle harcèle son ex-compagnon avant d’être hospitalisée afin de comprendre les mécanismes de son comportement obsessionnel. Deux ans et demi plus tard, elle tente désormais de se reconstruire et d’apprendre à s’aimer avant de revivre une histoire d’amour.

Enfin, Valérie, actuellement hospitalisée, a exceptionnellement obtenu une permission de sortie pour témoigner sur le plateau. Après plus de deux ans d’une relation très fusionnelle, elle ne s’est jamais remise du départ brutal de son compagnon, parti du jour au lendemain sans la moindre explication. Une rupture qui lui a fait totalement perdre pied.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.